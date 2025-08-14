Hatay ve Mersin'de orman yangınları sürüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bektaşlı Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yer ekibiyle, 5 arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mersinin Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Korucuk Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtti. Toros, Silifke ilçesindeki Akdere Mahallesinde yangın yönetim aracının konuşlandırıldığı alanda açıklama yaptı.

İlk olarak Anamur ilçesi Korucuk Mahallesinde çıkan orman yangınını değerlendiren Toros, şöyle konuştu:

18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor. 1 helikopterimiz de yolda. 18 aracımızın 5i arazöz, 2si itfaiye aracı, 2si su tankeri. Ovabaşı Mahallesini tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik. Bununla alakalı da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor.

SİLİFKE'DE YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Toros, Silifkenin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına da havadan müdahalenin 2 uçak ve 9 helikopterle sürdüğünü söyledi. Karadan çalışmaların da orman teşkilatının güçlü ekibi, AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri ile kamu kurumlarına ait araçlarla devam ettiğini dile getiren Toros, "Toplam 373 araçla yangına müdahale edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114ü arazöz, 67si orman teşkilatımıza ait, 44 de su ikmal aracımız var." dedi.

Toros, 501i orman teşkilatından 1016 personelle sahada olduklarını belirtti.

Silifkede yangın nedeniyle 6 mahalle ile bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Toros, "Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk. Diğer ilçelerimizde ve merkezde kalmak isteyen bütün vatandaşlarımız için halihazırda yerlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.