Kandilli ve AFAD son depremler listesi her gün güncellenmeye devam ediyor. 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 19 Temmuz'da Hatay ve Malatya güne depremle başladı. İşte 19 Temmuz Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremlerin yeri, merkez üssü ve şiddeti hakkında merak edilenler...