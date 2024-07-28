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        Haberler Gündem Güncel Hatay ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Hatay ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Hatay'ın Hassa ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:56
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          Hassa'nın Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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          Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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          KAHRAMANMARAŞ

          Hatay'daki yangına müdahale sürerken bir yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

          Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı.

          Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

          Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

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