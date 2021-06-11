Hatay, Van ve Hakkari sınırlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ile sigara ele geçirildi

AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren "hudut kartalları" tarafından Hatay, Van ve Hakkari hudut hattında arama tarama faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmalarda 163 kilogram eroin, 115 kilogram esrar, 18 kilogram metamfetamin, 441 bin 120 adet uyuşturucu hap ve 10 bin 780 paket sigara ele geçirildi.