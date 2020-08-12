Hatay Vali Yardımcısının öldürdüğü avukat kardeşi için adliyede tören - ADANA

AA

Vali Yardımcısı Tolga P. tarafından dün gece saatlerinde tabancayla öldürülen Altuğ P. ve annesi İkbal P'nin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Avukat Altuğ P'nin cenazesi, tören için Adana Adliyesi önüne getirildi.Baro Başkanı Veli Küçük, öz geçmişi okunan ve tabutunun üzerine avukat cübbesi bırakılan Altuğ P. için düzenlenen törende, meslektaşlarının, baronun tiyatro topluluğunda da bulunduğunu, birçok oyunda rol aldığını söyledi.Altuğ P'nin renkli ve neşeli bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Küçük, "Ruhunda, yapısında sanat aşkı vardı. Onu çok özleyeceğiz, hiç unutmayacağız. İsminin ölümsüzleşmesi noktasında baromuzun gereğini yapacağını da şimdiden ifade etmek isterim. Bu kayıp bizler için çok büyük şok oldu. Üzüntümüzü uzun zaman üzerimizden atamayacağız." ifadesini kullandı.Törende, ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı.- Mersin'de defnedileceklerAltuğ P. ve annesi İkbal P'nin cenazeleri, törenin ardından Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.Anne ve oğlunun cenazesinin, Hacıhamzalı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan, olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev mühürlendi.Görgü tanığı olarak ifadesi alınan baba Şeref P. de bazı eşyalarını alarak evden ayrıldı.Gözaltındaki Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.