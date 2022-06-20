Kuş göç yolları üzerinde bulunan Hatay, başta Milleyha olmak üzere önemli sulak alanlarıyla farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor
Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan AA'ya, Hatay'ın iklim özellikleri dolayısıyla Türkiye'de en fazla kuş gözlemlenen kent olduğunu söyledi.
Hatay'da bugüne kadar 392 tür kuş görüldüğünü ifade eden Atahan, kentte son 2 yılda gözlemlenen 19 kuş türünden 8'inin çöl ikliminin kuşları olduğunu dile getirdi.
Atahan, küresel ısınmayla çöl ikliminin yerleşik kuşlarının da kentte gelmeye başladığını, bunlar arasında Arabistan toygarı, çöl kulaklı toygarı, çöl çobanaldatanı, ibibik toygarı, küçük çöl toygarı, Irak yedikardeşi, benekli bağırtlak ve gri doğanın yer aldığını belirtti.
"ÜRDÜN, SURİYE, İSRAİL VE IRAK TARAFINDAKİ YERLEŞİK KUŞLARI GÖRMEYE BAŞLADIK"
Kentte görülen kuş türü sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Atahan, şöyle devam etti:
"Son 2 yıldır ülkemizdeki gözlemlerde Ürdün, Suriye, İsrail ve Irak tarafındaki yerleşik kuşları da görmeye başladık. Bu da dünya çapında olan küresel ısınmanın artık Türkiye'ye ulaştığına işaret ediyor. Gerek kuşlarla gerek kelebeklerle bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Samandağ'da yaklaşık 20 yıldır kuş gözlemine gideriz, bu bahsettiğimiz kuşlar hiç ortalıkta yoktu. Son 2 yıldır iyi sayıda gözlemlenmeye başladı. Yeni bir kuş türü veya kelebek türü bulduğumuz zaman ülke faunası adına genellikle sevinç kaynağımız olurdu. Son yılların yeni türleri, ne yazık ki çöl ikliminin türleri, bu da artık her tarafta küresel ısınmayı hissedeceğimiz anlamına geliyor."
Küresel ısınmanın, kuşların yanı sıra kelebekleri de etkilediğini anlatan Atahan, daha önce Dicle kıyılarında görülen "Dicle güzeli" ile ilk defa Nusaybin'de görüldüğü için "Nusaybin güzeli" adı verilen türleri de sonbaharda Amik Ovası'nda çok sayıda gözlemlediklerini kaydetti.
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