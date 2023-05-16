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HATAY SEÇİM SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 genel seçimleri Hatay 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranlarında son durum

Hatay 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranlarında son durum

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. 2023 Cumhurbaşkanlığı Hatay seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları ve ilçe ilçe seçim sonuçları Habertürk üzerinden canlı olarak yayınlandı. YSK başkanı seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı. İşte 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları...

Giriş: 16.05.2023 - 08:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hatay 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranlarında son durum, 14 Mayıs Genel Seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. En fazla milletvekili çıkartacak olan on ikinci il olan Hatay'da toplamda 11 milletvekili çıkacak. 1 milyon 62 bin 40 kayıtlı seçmenin bulunduğu Hatay'ın genel seçim sonuçları açıklanırken Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İşte Hatay 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri sonuçları...

  • HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Hatay Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da yayınlandı. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile birlikte ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Hatay Seçim Sonuçları  takip edildi. Habertürk Hatay Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel olarak takip edebilirsiniz.

    HATAY SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    HATAY'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.30 itibariyle basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına izin verdi.

    Resmi olmayan sonuçlara göre 16 Mayıs Salı saat 17:50 itibariyle açılan sandık oranı yüzde 99,9 olarak açıklandı. Halihazırda Hatay'da adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,03 iken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 48,07 olarak kaydedildi. 

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    SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

    YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı.

    Hatay Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Hatay Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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