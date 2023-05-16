Hatay 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranlarında son durum

HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023

Hatay Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da yayınlandı. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile birlikte ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Hatay Seçim Sonuçları takip edildi. Habertürk Hatay Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel olarak takip edebilirsiniz.

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HATAY'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.30 itibariyle basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına izin verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre 16 Mayıs Salı saat 17:50 itibariyle açılan sandık oranı yüzde 99,9 olarak açıklandı. Halihazırda Hatay'da adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,03 iken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 48,07 olarak kaydedildi.