Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmalarına destek oluyor.