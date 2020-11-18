Otoyolda yarışan 2 motosiklet sürücüsüne para cezası

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda motosikletle yarış yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, otoyolda motosikletleriyle yarıştığını belirlediği N.B. ile H.M'yi yakaladı.Trafiği tehlikeye sokan ve araç kullanma kurallarına aykırı davranan 2 sürücüye 4 bin 875'şer lira ceza verildi.Yarışta kullanılan ve tescil kaydı bulunmayan motosikletlerden biri de trafikten men edildi.