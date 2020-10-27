Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saat 21:00 sularında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İlerleyen saatlerde ise patlamanın detayları ortaya çıktı. İşte, Hatay İskenderun son dakika gelişmesi...

HATAY İSKENDERUN'DA PATLAMA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı.

CAN KAYBI YOK

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSKENDERUN'DAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen patlamayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İSKENDERUN'DAKİ PATLAMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; Suriye’den, Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye geçmek ve eylem yapmak için gelen PKK’lı iki teröristle korucular bugün temas kurdu. Girilen çatışmalar sonucu teröristler kaçtı. Kaçarken bir araç gasp etti.

Teröristlerin gasp ettiği araç daha sonra korucularla yaşanan ikinci çatışma sırasında kaza yapınca, teröristler bu kez başka bir araç daha gasp edip kaçmaya devam etti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; teröristlerin kaçtığı aracın plakası daha sonra bütün emniyet güçlerine bildirildi. Payas ilçesinde kurulan kontrol noktasında güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı otomobili durdurmak için çatışmaya girdi. Çatışmada teröristlerin biri kendini patlatırken diğeri ise kaçtı.

Bölgeyi bilmeyen ve yaklaşık bir hafta önce Amanoslar'a geldiği belirlenen teröristlerin kimlik bilgilerinin, güvenlik güçleri tarafından da tespit edildiği öğrenildi.

İki teröristin de Türkiye’de eylem yapmak için Amanoslar'a geldiği belirtildi.