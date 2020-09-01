Hatay'ın Suriye sınırındaki yangın tek noktada sürüyor

Çabala Mahallesi Kekeç mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde dün 2 ayrı noktada başlayan yangınlardan birisi sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Bölgedeki diğer yangın sınır hattı yakınlarında devam ederken, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Sınırdaki yangınlar nedeniyle dün alevler Türkiye'ye sıçramış, sınırda bekleyen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Yangınların, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı tahmin ediliyor.