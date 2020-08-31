Hatay'ın Suriye sınırındaki yangın etkisini yitirdi

Alınan bilgiye göre, dün, Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde çıkan yangın, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Sınıra yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşan yangın, sabah saatlerinde kendiliğinden etkisini kaybederek söndü.

Dün akşam saatlerinde Türkiye sınırına 3 kilometre mesafedeki Suriye topraklarında orman yangını çıkmış, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sınıra sevk edilmişti.