Hatay'ın Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor

Çabala Mahallesi Kekeç mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde iki gün önce çıkan orman yangını tek noktada sürüyor.

Sınır hattı yakınlarındaki yangın düne nazaran etkisini yitirirken, bölgedeki farklı noktalardan da zaman zaman dumanlar yükseliyor.

Alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Sınırdaki yangınlar nedeniyle iki gün önce alevler Türkiye'ye sıçramış, sınırda bekleyen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Yangınların, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

