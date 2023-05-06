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Hatay'ın serinleten tatlısı 'haytalı' yeniden tezgahlarda

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, serinleten tatlı lezzetlerden olan şeker, su ve nişastayla hazırlanan muhallebisine gül suyu dökülüp dondurmayla servis edilen haytalı, konteynerde satışa sunuluyor

Giriş: 06.05.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'ın serinleten tatlısı 'haytalı' yeniden tezgahlarda
Hatay'ın serinleten tatlısı 'haytalı' yeniden tezgahlarda
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AA

Kurtuluş Caddesi'nde bulunan özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif olması dolayısıyla tercih edilen haytalının yapıldığı tarihi Affan Kahvesi de depremde zarar gördü.

Deprem nedeniyle satışına bir süre ara verilen tatlı, Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde kurulan konteyner işletmeyle yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

110 YILDIR YAPILIYOR

Konteynerde haytalı yaparak müşterilerine sunan mesleğinin dördüncü kuşak temsilcisi Mert Sahilli, ailesinin 110 yıldan bu yana tarihi Affan Kahvesi'nde bu lezzeti yaptığını anlattı.

Depremlerde işletmelerinin zarar gördüğünü ve şu an hizmet veremediklerini aktaran Sahilli, talepler üzerine konteyner iş yeri açmaya karar verdiğini belirtti.

"TATLI DEDEMİZİN BULDUĞU YÖRESEL LEZZETTİR"

İş yeri restore edilene kadar bu lezzeti konteynerde müşterilerine sunmaya devam edeceğini anlatan Sahilli, şöyle devam etti:

"Tatlının alt kısmında şekersiz sütlü muhallebi, üstünde de kendine has dondurması ve gül şurubu var. Tatlı dedemizin bulduğu yöresel lezzettir. Bizim kahveden çıkan zamanla her tarafta tanınan ve bilinen bir tatlı oldu. Şu anda konteynerde faaliyet veriyoruz. Tarihi kahvemizin restore edilmesini bekliyoruz.

Affan Kahvesi ve haytalımız bir simgeydi. Herkes eşini, dostunu, akrabasını ve misafirini ilk olarak Affan Kahvesi'ne haytalı yemeye getirirdi. Herkesin dedesinin, hatta dedelerinin babalarının bile anısı vardır Affan Kahvesi'nde. Buraya açma nedenimiz de talep çok oluştu, biz de bu talepleri yerine getirdik."

Sahilli, tarihi iş yerinin restore edilmesinin ardından serinleten lezzeti kendi mekanında yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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