Hatay'ın serinleten tatlısı 'haytalı' yeniden tezgahlarda

Kurtuluş Caddesi'nde bulunan özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif olması dolayısıyla tercih edilen haytalının yapıldığı tarihi Affan Kahvesi de depremde zarar gördü.

Konteynerde haytalı yaparak müşterilerine sunan mesleğinin dördüncü kuşak temsilcisi Mert Sahilli, ailesinin 110 yıldan bu yana tarihi Affan Kahvesi'nde bu lezzeti yaptığını anlattı.

"TATLI DEDEMİZİN BULDUĞU YÖRESEL LEZZETTİR"

İş yeri restore edilene kadar bu lezzeti konteynerde müşterilerine sunmaya devam edeceğini anlatan Sahilli, şöyle devam etti:

"Tatlının alt kısmında şekersiz sütlü muhallebi, üstünde de kendine has dondurması ve gül şurubu var. Tatlı dedemizin bulduğu yöresel lezzettir. Bizim kahveden çıkan zamanla her tarafta tanınan ve bilinen bir tatlı oldu. Şu anda konteynerde faaliyet veriyoruz. Tarihi kahvemizin restore edilmesini bekliyoruz.

Affan Kahvesi ve haytalımız bir simgeydi. Herkes eşini, dostunu, akrabasını ve misafirini ilk olarak Affan Kahvesi'ne haytalı yemeye getirirdi. Herkesin dedesinin, hatta dedelerinin babalarının bile anısı vardır Affan Kahvesi'nde. Buraya açma nedenimiz de talep çok oluştu, biz de bu talepleri yerine getirdik."

Sahilli, tarihi iş yerinin restore edilmesinin ardından serinleten lezzeti kendi mekanında yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.