Hatay'ın "Samandağ Neyi" tescillendi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) yapılan yazılı açıklamada, daha önce Antakya'nın künefe, sürk çökeleği, küflü sürk çökeleği, kağıt kebabı ve tuzlu yoğurt gibi yöresel lezzetlerinin tescillenmesinin sağlandığı belirtildi.
Son olarak Samandağ ilçesinde yetişen ney kamışından elde edilen ve üflemeli bir çalgı türü olan "Samandağ Neyi"nin de coğrafi işaretinin alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2005 yılından bu yana Hatay ile özdeşleşen ve Hatay'ın değeri olan lezzetleri ve yöresel ürünlerin tescillerini yaparak Hatay'ı ülkemize ve dünyaya tanıtmak için büyük yol kat ettik. Bu yolculukta bugüne kadar 5 ürünün coğrafi işaret belgesini aldık. 6. ürünümüz ise Samandağ Neyi...
Samandağ Neyi 23 Kasım'da Odamız adına tescil edilmiştir. Samandağ Neyi, Samandağ ilçesinde yetişen Arundo donax L. kamışından üretilen, sekiz nod ve dokuz internod içeren, dolayısıyla dokuz boğumlu olan, üzerinde biri arkada, altısı önde olmak üzere 7 delik bulunan, 15-25 milimetre çapında üflemeli bir çalgıdır. Coğrafi işaretini aldığımız ürünlerin tescil sürecinde kurumumuzla çok büyük bir özveri ile çalışarak bizlerden desteklerini esirgemeyen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız'a, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar'a, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel'e, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Kadriye Şahin'e, marka ve patent şirketi Özener Patent sahibi Huriye Özener'e ve emeği geçen odamız çalışanlarına teşekkür ediyoruz."
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