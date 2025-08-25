Habertürk
Habertürk
        Hatay'ın saklı cenneti Aknehir havadan görüntülendi

        Hatay'ın saklı cenneti Aknehir havadan görüntülendi

        Hatay'ın Defne ilçesinde doğal güzelliğiyle ilgi çeken Aknehir Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi

        Giriş: 25.08.2025 - 10:41 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:41
        Hatay'ın saklı cenneti Aknehir
        Asi Nehri'nin kollarıyla çevrili verimli toprakları, yemyeşil doğası ve dağ eteklerine kurulu evleriyle dikkat çeken Aknehir Mahallesi, eşsiz manzara sunuyor.

        Aknehir'i ikiye bölen dere ile kıvrılarak akan suyun çevresinde yeşilin farklı tonları hakim olurken, dağların eteklerindeki yerleşim alanları da doğal güzelliklerle bütünleşiyor.

        Defne'nin en sakin bölgesi olan Aknehir'in doğal dokusu, drone ile havadan görüntülendi.

        #Aknehir
        #Hatay
        #defne
