Hatay'ın ramazan kurabiyesi kömbe bayramda akrabaya gönderilecek

"Gastronomi kenti"nde, akraba ve komşuların her bayram öncesinde bir araya gelip imece usulü hazırladığı ramazan kurabiyesi kömbe, bu sene Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerde kadınlar tarafından yalnız yapılıyor.
Evlerinde tedbirlere uyarak, hamuruna 7 farklı baharat kullanıp cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kömbeler, daha sonra tahta kalıplarla şekillendirilip tepsilere dizilerek pişilmek üzere taş fırınlara gönderiliyor.
Her yıl, misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanan geleneksel lezzet, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek şehir dışındaki akrabalara gönderiliyor.
- "Yakınlarımızın evlerine göndererek aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz"
Ev hanımı Hülya Yaşar Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayram kurabiyesini ziyaretlerine gelemeyecek yakınlarına göndermeye başladıklarını söyledi.
Her yıl Ramazan Bayramı'nda, misafirlere kömbe ikram ettiklerini anlatan Efe, şöyle konuştu:
"Kömbe kurabiyesini cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit yapıyoruz. Her yıl vazgeçilmezimiz olan bu tatlıyı hazırlıyoruz. Kömbelerimizi bu yıl ziyaretimize gelemeyecek olan şehir dışındaki yakınlarımızın ve dostlarımızın evlerine göndererek aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz."
- Kovid-19 nedeniyle fırınlarda "tedbirli pişirim" yapılıyor
Fırıncı Onur Konuşmaz da kömbe pişirmeye iftardan sonra başladıklarını ve mesailerinin sabaha kadar sürdüğünü dile getirdi.
Günde 100-150 tepsi kömbe pişirdiklerini anlatan Konuşmaz, "Geleneksel ramazan tatlısını pişirmeye başladık. Müşterilerimiz bayramda dost ve akrabalarına ikram etmek için yaptıkları kömbeyi, bu yıl adreslerine göndermek için hazırlıyor. Bizler de pişirme ve soğutma işlemlerinin ardından müşterimize yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Konuşmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ettikleri için müşterileri fırına randevu sistemiyle çağırdıklarını belirterek, "Özellikle ramazanın son günlerinde kömbe pişirimi artıyor. İşletme olarak yığılmaların önüne geçmek için sadece randevuyla çağırdığımız müşterimizin kömbelerini pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.
- Tahta kalıplara yoğun ilgi
Ramazan Bayramı öncesinde, kentte artan kömbe mesaisi dolayısıyla hamura farklı şekil vermek için kullanılan tahta kalıplara da ilgi arttı.
El emeğiyle oyularak şekil verilen ve 7 aşamadan geçtikten sonra satışa sunulan kalıplar, Hatay'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinde de pasta yapımında kullanılıyor.
Antakyalı kalıp ustası Şahin Kadınoğlu, kalıpların kente özgü olduğunu anlatarak, "Daha önce metal ve plastik kalıplarda kurabiye yapan birçok firma bize tahta kalıp siparişi verdi. Ramazan aylarında ise bu talepler daha çok artıyor. Bayrama kömbe ya da diğer geleneksel pastalardan yapmak isteyen vatandaşlar tahta kalıp tercih ediyor." diye konuştu.
,İzziddin Nazlı
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