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Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi

2 bin 749 binanın yıkıldığı şehrin görüntüsü yürekleri sızlatıyor

Giriş: 09.02.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi - deprem haberleri
İHA

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 4. gününde bir yandan artçılar diğer yandan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, viraneye dönen şehirlerin görüntüleri adeta yürekleri sızlatıyor.

Depremde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'da depremin 4. gününde şehir dron ile havadan görüntülendi. Türkiye depremden sonra tek yürek olurken yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Hatay ilinde 5 bin 524 kilometre kare alana sahip Hatay ilinin Antakya merkezinde de devlet tüm imkanları ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay merkezde yıkılan 2 bin 749 bina bulunurken, deprem sonrası şehrin manzarası ise yürekleri sızlatıyor.

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