Mübarek Ramazan ayı devam ederken illlerin imsakiye takvimi de sık sık araştırılıyor. Hatay İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç tutanlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Hatay imsakiye takvimi paylaşıldı ve Hatay iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri belli oldu. Peki, Hatay imsakiyesi ile Hatay iftar saati ve sahur vakti bugün kaçta? İşte, Hatay iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri 2022

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