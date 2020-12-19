Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Hambolat ve Bayrakçıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Değerli hocalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.