        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Dehşet! Trafikte kavga hayattan kopardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet! Trafikte kavga hayattan kopardı!

        Hatay'da, trafikte yaşanan tartışma sonrası vurularak öldürülen 25 yaşındaki Hasan Furkan Bulut'un katili yakalanarak tutuklandı. Öldürülen Bulut'un memleketi İskenderun'a düğün için geldiği ve dönüşe bir gün kala olayın yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:51
        Dehşet! Trafikte kavga hayattan kopardı!
        Hatay'da olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Gençlik Köprü mevkiinde yaşandı. Trafikte yaşanan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayan Hasan Furkan Bulut (25), hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre olayla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak aranan H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

        DÜĞÜN İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ

        Öte yandan Bulut'un düğün için memleketi olan İskenderun'a geldiği ve dönüşüne 1 gün kala silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü öğrenildi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
