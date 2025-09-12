Hatay'da olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Gençlik Köprü mevkiinde yaşandı. Trafikte yaşanan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayan Hasan Furkan Bulut (25), hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'daki habere göre olayla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak aranan H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DÜĞÜN İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ

Öte yandan Bulut'un düğün için memleketi olan İskenderun'a geldiği ve dönüşüne 1 gün kala silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü öğrenildi.