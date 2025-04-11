Annesini içindeki şeytanı çıkarmak için boğmuş!
Hatay'da, 20 yaşındaki Hasan Habraş, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı, "içindeki şeytanı çıkarmak için" boğarak öldürdü. Zanlının olayın ardından ağabeyini arayıp, "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi
Hatay'da edinilen bilgiye göre olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
İHA'daki habere göre kadın cenaze işlemlerinin ardından defnedilirken, 20 yaşındaki cinayet zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"ANNEMİZ ÖLDÜ BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini, içindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.
PERDELERİ DE DEĞİŞTİRMİŞ
Öte yandan mahallede yaşayan komşuları, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.