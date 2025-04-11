Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Annesini içindeki şeytanı çıkarmak için boğmuş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Annesini içindeki şeytanı çıkarmak için boğmuş!

        Hatay'da, 20 yaşındaki Hasan Habraş, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı, "içindeki şeytanı çıkarmak için" boğarak öldürdü. Zanlının olayın ardından ağabeyini arayıp, "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annemi içindeki şeytanı çıkarmak için boğdum!"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da edinilen bilgiye göre olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Habraş isimli genç, 53 yaşındaki annesi Hüsne Habraş'ı boğarak öldürdü.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        İHA'daki habere göre kadın cenaze işlemlerinin ardından defnedilirken, 20 yaşındaki cinayet zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        "ANNEMİZ ÖLDÜ BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

        Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Hasan Habraş'ın annesini, içindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söylediği ve ağabeyini arayıp "Annemiz öldü başımız sağ olsun" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

        PERDELERİ DE DEĞİŞTİRMİŞ

        Öte yandan mahallede yaşayan komşuları, cinayet zanlısı gencin evin perdelerini siyah perdeyle değiştirdiğini ifade ettiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        Habertürk Anasayfa