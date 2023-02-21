HATAY DEFNE-SAMANDAĞ DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI?

213 kişi hastaneye kaldırıldı. Şu anada kadar 42 ihbar geldi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil. Ufak müdahalelerle enkazlardan çıkarıldı. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesi var. 3 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.