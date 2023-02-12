Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hatay'dan Kütahya'daki kızına gelen depremzede yangında öldü

Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede yangında öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen kişi, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

Giriş: 12.02.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'dan Kütahya'daki kızına gelen depremzede yangında öldü
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Kütahya Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

POLİS MEMURU KIZININ YANANI GELMİŞ

Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip (64) ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DÜKKANDA ÇIKAN YANGININ DUMANI BİNAYI SARMIŞ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangının, binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıktığı ve dumanların binanın içini sardığı belirlendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesindeki TIR ve konteyner eczane sayısı 24'e ulaştı
Deprem bölgesindeki TIR ve konteyner eczane sayısı 24'e ulaştı
Depremde can veren öğretmenin bebeği İstanbul'da tedaviye alındı
Depremde can veren öğretmenin bebeği İstanbul'da tedaviye alındı
Bakan Kurum: 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yaptık
Bakan Kurum: 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yaptık
3'ü mezun 13 DEÜ'lü depremde hayatını kaybetti
3'ü mezun 13 DEÜ'lü depremde hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.