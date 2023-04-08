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Hatay'dan gelen depremzede, 'otomobil satışı' bahanesiyle 447 bin TL dolandırıldı

Samsun'un Bafra ilçesine Hatay´dan otomobil almak için gelen depremzede A.O., 447 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu

Giriş: 08.04.2023 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'dan gelen depremzede, 'otomobil satışı' bahanesiyle 447 bin TL dolandırıldı
DHA

İddiaya göre, internetten gördüğü satılık otomobil ilanı için aracın sahibi F.K'.yı telefonla arayan bir kişi kendini 'Osman' diye tanıtarak aracı almak istediğini söyledi. Bafra ilçesinde yaşayan F.K.'ya 500 TL kapora gönderen kişi, aracı ilandan kaldırttı. Ardından da aynı otomobili kendi hesabından satışa çıkardı.


Bu sırada ilanı gören ve Hatay´da yaşayan depremzede A.O., telefonla görüştüğü kişi ile otomobili almak için anlaşarak Bafra ilçesine geldi. Otomobilin fiyatı olan 447 bin 500 TL'yi de hesaba aktardı. Şüpheli, A.O.'ya "Sizinle kuzenim ilgilenecek" diyerek F.K.'ya yönlendirdi. Bunun üzerine A.O. notere gitti ancak F.K., aracın sahibi olduğunu ve banka hesabına parayı aktarması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine A.O., parayı kuzeninin hesabına yatırdığını söyleyince dolandırıldığını anladı.


Polis, A.O.'nun şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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