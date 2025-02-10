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        Haberler Gündem Güncel Hatay'daki uçak seslerine ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Hatay Valiliği'nden uçak sesleri açıklaması

        Hatay Valiliği, Arsuz ve Samandağ'da duyulan uçak seslerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, her iki ilçede duyulan uçak seslerinin eğitim ve tatbikat uçuşlarından kaynaklandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:54
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        Hatay'daki uçak seslerine ilişkin açıklama
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        Hatay Valiliği, Arsuz ile Samandağ ilçelerinde duyulan uçak seslerinin eğitim ve tatbikat uçuşlarından kaynaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ilçelerde "şiddetli ses" duyulduğuna ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur."

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