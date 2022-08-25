Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!

DHA'nın haberine göre, ilçede bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi.

Jeoloji uzmanlarının yaptığı incelemede, tahliye edilen bina ile arsa arasına istinat duvarı çekilmesine karar verildi. Duvar çekilince daire sahipleri evlerine dönebilecek.