Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de meydana gelen terör saldırısı girişiminin ardından 28 Ekim'de 4 ilde gözaltına alınan 5 zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 26 Ekim'de saldırı girişiminde bulunan PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından 28 Ekim'de İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da terör saldırısı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.