AA

İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.