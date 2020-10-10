Hatay'daki orman yangını - Binalara sıçrayan yangına müdahale ediliyor

AA

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.