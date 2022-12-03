Hatay'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 97 tutuklama

Hatay'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 117 şüpheliden 97'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, şüphelilerden 97'sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi.

Kentte, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 441 ekip, 42'si özel harekat unsuru 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Yakalanan şüphelilerden, 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu, 226 gram eroin, 20 bin 638 uyuşturucu hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 10 hassas terazi ve 9 sikke ele geçirilmişti.