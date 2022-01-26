AA

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ceylanların yaşam alanlarında 25 personelle 3 gün süren çalışmalarının ardından envanter çalışmasını tamamladı.

AA'nın haberine göre 2020 yılı sonunda yapılan sayımda bölgede 1141 olan gazella gazella türü dağ ceylanlarının sayısı, geçen yıl yüzde 12'den biraz fazla artarak 1280'e yükseldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınır hattına yakın noktalarda yaşamlarını sürdüren ve tespitin ardından 2009 yılında yapılan ilk sayımlarda 150 civarında olduğu belirlenen gazella gazella türü dağ ceylanlarının popülasyonu 2018 yılı sonunda 757'ye, 2019 yılında 925'e, 2020 yılında ise 1141'e çıktı.

Geçen yılın sonunda yapılan sayım sonrası türün popülasyonu sevindirici bir artışla 1280’e ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, 39 gözlem noktasında 3 gün süren çalışmaların ardından dağ ceylanlarının sayısını gerçeğe yakın bir değerde tespit ettiklerini söyledi.

Akın, bölge yaşam süren ceylanlarının Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından son kayıtlara göre nesli tehlike altında olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bir önceki yılda yapılan sayımda 1141 olan dağ ceylanlarının popülasyonunda yüzde 12’lik artış gözlemlendi. Dünyada sadece İsrail ve Türkiye’de var. Ülkemizde ise sadece Hatay’da yaşadığı biliniyor. Türkiye’de bulunan çok değerli nadir türlerdendir. Hatay’da sadece bulunmasına binaen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edildi. Bu alanın büyüklüğü 12 bin 515 hektardır. Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezinin amacı türün neslinin devam ettirilmesi. Bu tesis ceylanlar açısından birinci derece onların hayat sigortası."

Dağ ceylanlarının çeşitli nedenlerden dolayı sağlık sorunu yaşayabildiğini aktaran Akın, bu ceylanların Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortamına kavuşturulduğunu da sözlerine ekledi.