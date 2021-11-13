Kaza, saat 16.15'te Hatay-Antakya kara yolunda meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada 5 asker, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.