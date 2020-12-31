İlçeye bağlı Vakıflı Mahallesi bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeytinlik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı.