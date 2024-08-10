Hatay'da yürekleri ağza getiren yıkım
Hatay'ın Defne ilçesinde depremde zarar gören 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü. Sözde kontrollü olarak yapılan yıkım işleminde bina, trafiğe kapatılmayan yola devrildi. Yürekleri ağza getiren yıkımda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
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Binanın yıkımı esnasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmamasıysa yürekleri ağza getirdi.
Görüntülerde, binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ve vatandaşların panikleyip kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.