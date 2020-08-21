Hatay'da "yol vermeme" kavgasında silahla yaralanan kişi öldü

Atatürk Caddesi'nde, dün akşam "yol vermeme" gerekçesiyle çıkan kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Mehmet Y'nin aynı hastanedeki tedavisi, gözaltına alınan şüpheli polis memuru S.Ö'nün de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antakya ilçesinde, dün "yol vermeme" tartışmasından çıkan kavgada Mustafa Şahin ve Mehmet Y. tabancayla yaralanmış, şüpheli polis memuru S.Ö. gözaltına alınmıştı.