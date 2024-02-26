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        Haberler Gündem Güncel Hatay İskenderun'da yaşlı kadının feci ölümü! Alevlerin arasında kaldı - Güncel son haberler

        Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Hatay'da feci bir yangın çıktı. İskenderun'da 2 katlı bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 78 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:04
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        Yaşlı kadının feci ölümü! Alevlerin arasında kaldı
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        Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre yangın, 2 katlı bir ikamette meydana geldi. Evi alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

        Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Çalışmalar sonucunda, evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki F.D. isimli yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Fotoğraflar: AA

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