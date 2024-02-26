Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Hatay'da feci bir yangın çıktı. İskenderun'da 2 katlı bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 78 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre yangın, 2 katlı bir ikamette meydana geldi. Evi alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Çalışmalar sonucunda, evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki F.D. isimli yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.
Fotoğraflar: AA