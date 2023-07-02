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Hatay'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Hatay'da 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 02.07.2023 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Hatay'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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DHA

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi´ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, yoğun dumanın binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 25 kişi ise ekiplerce tahliye edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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