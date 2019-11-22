Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan bağırsak kanseri hastası Necmiye Gürcü, seyyar satıcılık yaparak baktığı 80 yaşındaki babası Ali Gürcü ve 35 yaşındaki kız kardeşi Seher Gürcü ile geçen salı günü akraba ziyaretine gitti.

SATTIĞI ÜRÜNLER DE KÜLE DÖNDÜ

Komşularının telefonla ulaştığı Necmiye Gürcü, evlerinde yangın çıktığını öğrendi. Evin bir odasında çıkan yangın, tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Gürcü'nün eşyaları ve bin 500 lira parası ile satmak için eve depoladığı terlikler de küle döndü.

SAĞLAM KALANLARI ARADI

Odalar, yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Necmiye Gürcü, küllerin arasında yangından geriye kalan sağlam eşyaları ve ürünlerini aradı. Yangından geriye sadece üzerlerindeki kıyafetlerinin kaldığını anlatan Gürcü, "Bütün anılarımız yok oldu" dedi.

ÇADIRDA KALIYORLAR

Babasının yaşlı olduğu ve kendisinin 3'üncü evre kanser hastası olduğunu anlatan Necmiye Gürcü, "Bu şartlarda çadırda kalamayız. Babam yaşlı, ben hastayım böyle devam etmeye çalışırsak babamı kaybederiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Lütfen biri sesimizi duysun" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tedarik ettiği çadırda kalan Gürcü ailesi, mağduriyetlerinin giderilmesi ve başlarını sokacak bir yuva bulabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.