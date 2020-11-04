Hatay'da yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri yasaklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Komşu sınır ülkedeki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzenin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 4 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ay yasaklanmıştır."