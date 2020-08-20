Hatay'da yaklaşık 3 bin 400 yıllık tablet bulundu

AA

Kazı Heyeti Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında önemli keşiflerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Eski Alalah kentinin, geçmişte Amik Ovası'nda yer alan bölgesel Mukiş Krallığı'nın başkenti olduğunu anlatan Akar, 20 yıldır yürüttükleri arkeolojik araştırmalarla, bölgenin Tunç Çağı dönemindeki adetleri ve kültürleri ile sosyopolitik yapısını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Akar, höyükte yürüttükleri kazılarda çivi yazılı tablet bulduklarını dile getirerek, ''Buluntu bizim için önemli. Özellikle Tunç Çağı içerisinde çivi yazılı metinlere ulaşabilmek o kadar kolay değildir. Her zaman böyle bir veriyi elde etme şansınız olmuyor. Gün yüzüne çıkarılan tablet, 20 yıllık kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran bir buluntu oldu. Arşiv değeri büyük.'' dedi.

Tablette "bir krala yapılan ödemelerden" bahsedildiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:

''Ancak kralın kim olduğu ve ismi hakkında fikir sahibi değiliz. Tablet bizim için yine de çok önemli, milattan önce bin 400 ile bin 350 yıllarına ait zaman dilimi içerisinde. Bölgede tarihsel süreçte Mitanni ile Hitit İmparatorluğu arasında bir kavganın olduğunu, bu kavganın arasında kalan bölgesel krallığın da aslında bir zaman Hitit bir zaman ise Mitanni imparatorluklarına hizmet ettiğini biliyoruz. Tablet bu anlamda bizim için önemli. Aynı zamanda mevcut kralın kime hizmet ettiğini öğreneceğiz.''

Tablet üzerinde detaylı çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Akar, tabletin, ekiplerinden filolog Jacob Lauinger tarafından okunduğunu söyledi.

- Kazılara farklı ülkelerden arkeolog ve uzman araştırmacılar katılıyor

Çalışmaları 12 kişilik ekiple yürüttüklerini bildiren Akar, ''Şu an tek bir kazı alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl kazı çalışmaları küçük çaplı devam ediyor ama sonuçları büyük oluyor. Uluslararası bir ekibiz. Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Almanya'dan arkeologlar ve uzman araştırmacılar katılıyor. Tablet üzerinde detaylı çalışmalar devam ediyor.'' şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda 35-40 kişilik ekiplerle kazı çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Akar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların gerekli önlemler alınarak yapıldığını belirtti.

Hatay'daki Amik Vadisi'nde bölgesel kent devleti olarak milattan önce 2000'lerde Orta Tunç Çağı'nda kurulduğu tahmin edilen Alalah'ın, daha sonra Halep'teki Yamhad Krallığı, Mezopotamya'da etkin olan Mitanniler ve Anadolu merkezli Hititler'in yönetimi altında bulunduğu biliniyor.