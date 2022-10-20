Yağ fabrikasında patlama! 2 işçi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda özel bir pamuk yağı fabrikasındaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.