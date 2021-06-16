Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 30 kök Hint keneviri, 106 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, 5 gram sentetik uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.