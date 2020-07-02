Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beyköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, tarlada ekili 2 bin 221 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 770 gram esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.