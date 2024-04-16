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İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal ve ticareti suçunun işlendiği tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S, B.Ç, F.B, A.E, Ö.Y. ile E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.