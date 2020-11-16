Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışması kapsamında Çabala Mahallesi'nde bir evde arama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği Ares'in de katıldığı aramada, elektrik prizi içerisinde gizlenmiş 13 gram esrar ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç, M.K. ve S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

M.D'ye ait eve baskın düzenleyen ekipler, 1288 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D, sevk edildiği adliyede tutuklandı.