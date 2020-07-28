Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Samandağ ilçesinde Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda O. U. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evinde yapılan aramada boyları 20 ila 70 cm arasında değişen 27 kök Hint keneviri ve kurutularak kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili O.U. gözaltına alındı.