Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada 76 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli anne S.B. ve oğlu S.B. gözaltına alındı.