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        Haberler Gündem Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 04:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 04:12
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        Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı
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        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Haymaseki Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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