TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen TIR ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.

AA'nın haberine göre; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.